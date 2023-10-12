Московская область развила новые экспортные направления

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На сегодняшний день внешнеэкономическая деятельность формируется за счет возникновения новых силовых центров внутри страны. Регионы становятся все более активными участниками внешнеэкономической деятельности и увеличивают как количество экспортно-ориентированных компаний, так и качество их продукции. На сессии «Новая сила регионов», которая пройдет в рамках Международного форума «Сделано в России», будет представлен региональный экспортный рейтинг и определены ключевые точки роста для развития экспортного потенциала.

Заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что Россия способна удовлетворить потребности растущих рынков Азии, Африки и Ближнего Востока в различных направлениях, включая социокультурный контекст.

«Мы углубляем партнерство с исламскими странами и, как многонациональная и многоконфессиональная страна, отвечаем запросу в том числе на халяльную продукцию», - рассказал заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Одним из регионов, активно развивающим новые экспортные направления, является Московская область. В настоящее время Подмосковье акцентирует внимание на сотрудничестве с Индией, Китаем, Турцией, странами Ближнего Востока и Африки, так как эти рынки представляют интерес для компаний региона. Турция и ОАЭ также могут быть использованы в качестве хабов для дальнейшего развития экспорта в страны дальнего зарубежья. Экспортные успехи компаний Подмосковья были отмечены на федеральном уровне: они получили несколько наград на федеральном этапе премии «Экспортера года». Региональный экспортный рейтинг позволит рассмотреть общие достижения Московской области в данной сфере.

Экспортный рейтинг помогает оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для развития экспортной деятельности, обеспечению доступа к инфраструктуре экспорта, а также определить потенциал регионов и эффективность системы поддержки экспорта.

Участники сессии «Новая сила регионов» вместе с губернаторами обсудят влияние работы под брендом «Сделано в России» на развитие местных компаний и территорий, унификацию региональных порталов и ресурсов Российского экспортного центра в области экспортной деятельности, а также процесс формирования новой архитектуры сотрудничества с традиционными и новыми рынками. Также будет обсуждаться вовлечение регионов в развитие устойчивой инфраструктуры для ведения внешнеэкономической деятельности, изменения в программах государственной поддержки и передовые практики в сопровождении экспортных проектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».