Московская область нарастит штат коммунальщиков для готовности к снежной зиме — Андрей Воробьев

«Мы стараемся максимально выдерживать большой и заметный снегопад, который, с одной стороны, радует. Скорее всего, Новый год будет снежным: и парки у нас работают, и прокаты - все это уже востребовано. Но дороги, тротуары - очень серьезный вызов. Машины работают в две-три смены», - сообщил губернатор.

Уже сейчас идет активная подготовка к грядущим осадкам в праздничные дни: закупается техника для обслуживания дорог, тротуаров, дворов.

По его словам, в уборке снега задействовали тысячи человек и свыше 2180 коммунальных машин.

«Такой циклон заставляет мобилизовать все дорожные службы, коммунальных службы», - отметил Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».