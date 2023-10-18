Мошенники начали представляться начальниками организаций в Подмосковье
Жителям Московской области сообщили о новом виде мошенничества. Теперь аферисты начали представляться начальниками различных организаций, чтобы собрать информацию о сотрудниках предприятий, сообщили в Главном управление региональной безопасности.
«Сначала злоумышленники создают фейковый аккаунт якобы руководителя организации, используют его фотографию и персональные данные. Далее с этого аккаунта начинают писать сотрудникам о необходимости выйти на связь с „куратором“ по безопасности», - уточнили в управлении.
Затем сотруднику звонят, представляются правоохранителем и сообщают о попытке списать деньги со счетов. Для предотвращения операции средства предлагают перевести на якобы безопасный счет, а в отдельных случаях на помощь участникам СВО.
Жителей региона попросили быть бдительными.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».