«Мосэнергосбыт» предупредил жителей о новой схеме мошенничества по замене счетчиков

Жителям Подмосковья напомнили, что «Мосэнергосбыт» проводит бесплатную замену счетчиков, вышедших за межповерочный интервал или в случае их поломки. Эти работы выполняет представитель гарантирующего поставщика - компания «СтройЭнергоКом». Сотрудники звонят клиентам только для того, чтобы согласовать даты замены прибора учета.

Ознакомиться с графиками замены счетчиков можно на сайте www.mosenergosbyt.ru в разделе Графики замены приборов учета.

Если остались сомнения, можно уточнить у позвонившего номер счетчика, установленного у вас в квартире (он указан в квитанции на оплату ЖКУ). Эту информацию знает только представитель гарантирующего поставщика и сам абонент.

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