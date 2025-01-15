Мощность электроподстанции увеличили в Солнечногорске

Новое оборудование, установленное на подстанции, является отечественным и было произведено на заводе «Воронежский трансформатор». Реконструкция проводилась с использованием современных цифровых технологий. Системы релейной защиты и автоматики были разработаны на основе микропроцессорной техники, что позволило интегрировать системы телемеханики и телеуправления. Это обеспечивает возможность дистанционного управления электрооборудованием и значительно повышает оперативность реагирования на возможные нештатные ситуации.

«Питающий центр „Солнечногорск“ является одним из опорных центров питания городского округа. В зоне его обслуживания - более 30 тысяч жителей, свыше двух десятков социально значимых и промышленных объектов. Модернизация питающего центра сократила трудоемкость его эксплуатации», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В рамках программы повышения качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске в прошлом году были проведены работы более чем в 50 населенных пунктах. Программа реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.