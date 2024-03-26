«Мосавтодор» устранил 25 подтоплений региональных трасс в Подмосковье с 20 марта

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в начале марта высота снежного покрова в регионе составляла порядка 75 сантиметров, что на 50 сантиметров выше климатической нормы. Чтобы минимизировать последствия обильного таяния снега, дорожные службы своевременно начали подготовку спецтехники.

Возле потенциально опасных мест вывозят снег. Например, на Волоколамском шоссе в Истре есть мост через реку Песчанку. Из-за уклона дороги талая вода стекает прямо на проезжую часть. Чтобы избежать сильного подтопления, дорожники собрали и вывезли весь снег вдоль проезжей части и вблизи моста.

В связи с разлитием рек Оки и Москвы в Коломне, Озерах и Луховицах возможно временное ограничение движения транспорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято после обращения жителей региона.

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