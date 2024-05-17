17 мая 2024, 19:31

«Мосавтодор» начал ремонт дороги в городском округе Воскресенск

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Сотрудники «Мосавтодора» приступили к ремонту дороги в деревне Чечевилово в городском округе Воскресенск. В планах полностью заменить асфальтовое покрытие.

«Более трех километров дорожного полотна специалисты обновят на участке между деревнями Никольское и Силино. В дальнейшем здесь укрепят обочины и нанесут разметку на всех участках ремонта», - рассказали в компании.

Всего в городском округе в рамках нацпроекта обновят более 22 километров покрытия на пяти участках региональных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Воскресенск
17 мая 2024, 20:07
Аукцион на создание городской площадки объявили в Воскресенске
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс по благоустройству городского пространства на площади Ленина, дом 3 объявили в Воскресенске Завершить работы, которые финансирует окружной бюджет, необходимо в сентябре этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит проложить тротуары, установив бордюры и положив плитку, нанести разметку на парковку, а также высадить газон и кустарники на площадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Аукционы Воскресенск
17 мая 2024, 19:52
Тендер на благоустройство лесопарковой зоны объявили в Одинцове
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс по разработке проекта благоустройства лесопарковой зоны вблизи деревни Маслово объявили в Одинцовском городском округе. Завершить работы необходимо в октябре этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит разработать проекты благоустройства и освоения лесов, наружного освещения и видеонаблюдения, провести инженерно-геодезические изыскания и археологические исследования, а также спроектировать специальные пандусы, чтобы обеспечить удобный вход в парк для инвалидов..

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство конкурсы
17 мая 2024, 19:47
Памятную доску Герою Советского Союза Григорию Бояринову открыли в школе № 3 в Балашихе
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Мемориальную табличку Герою Советского союза Григорию Бояринову установили на фасаде школы № 3 в микрорайоне Павлино в Балашихе. Учебное заведение также носит его имя.

Григорий Бояринов прошел Великую Отечественную войну, был дважды ранен. Погиб в 1979 году в Афганистане. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На торжественном мероприятии открытия памятной доски присутствовали внучка и сын Бояринова. Они подарили школе бюст героя.

«Один из таких установлен в центре города Смоленска, второй - в центре города Мелитополя. Такая небольшая копия будет стоять в школе в городе Балашихе. Еще одна - в Акимовской школе», - сказал сын Григория Бояринова Андрей.

Также гостями церемонии стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава города Сергей Юров.

«Сегодня знаменательный день для города, для учебного учреждения. Открывается мемориальная доска в честь нашего героя Григория Ивановича Бояринова. Григорий Иванович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству, выбрал этот путь сознательно, поступив в военное училище. Он посвятил себя преподавательской деятельности, обучал офицеров, спецназовцев здесь, на Балашихинской земле», - сказал Игорь Брынцалов.

Григорий Бояринов учился в Запорожской области, там школа № 27 тоже носит его имя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил добровольцев отряда БАРС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Военные Балашиха
17 мая 2024, 19:31
Тендер на благоустройство набережной реки Осетр объявили в Зарайске
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» объявили в Зарайске. Завершить работы необходимо в июле-августе этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит уложить тротуары, установить металлический борт на набережной, а также туалетные кабинки для жителей и гостей Зарайска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Зарайск конкурсы

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