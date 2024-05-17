«Мосавтодор» начал ремонт дороги в городском округе Воскресенск
Сотрудники «Мосавтодора» приступили к ремонту дороги в деревне Чечевилово в городском округе Воскресенск. В планах полностью заменить асфальтовое покрытие.
«Более трех километров дорожного полотна специалисты обновят на участке между деревнями Никольское и Силино. В дальнейшем здесь укрепят обочины и нанесут разметку на всех участках ремонта», - рассказали в компании.
Всего в городском округе в рамках нацпроекта обновят более 22 километров покрытия на пяти участках региональных дорог.
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