28 июля 2024, 13:20

Моряки и военные возложили цветы к бюсту Горшкова в День ВМФ в Коломне

Unsplash
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Сегодня в Коломне проходит День Военно-Морского флота. Открытие празднования прошло у бюста Героя Советского Союза Сергея Горшкова. Моряки и военные отдали честь выдающемуся военноначальнику и возложили цветы.

Ветераны Военно-Морского флота, представители предприятий округа, воины Коломенского гарнизона и общественники приняли участие в торжественном возложении цветов к бюсту адмирала флота, Героя Советского Союза Сергея Горшкова.

«Человек, который сделал советский флот великим, - наш легендарный земляк, дважды Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков всегда будет являться ярким примером для подражания! В сквере, который носит его имя, мы сегодня встречаем День Военно-Морского флота. Этот прославленный военачальник участвовал во многих морских сражениях Великой Отечественной войны, почти 30 лет командовал Военно-Морским флотом СССР. Он всегда прославлял и искренне любил Коломну», - сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Адмирал Сергей Горшков - основатель российского современного Военно-Морского флота. Его идеи и принципы лежат в основе развития ВМФ. Практики успешно применяются по сей день. Моряки и военные почтили память и выразили благодарность Сергею Георгиевичу за мощь и обороноспособность страны на море.

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Коломна
28 июля 2024, 12:56
Третий и первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье с 28 по 30 июля
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Третий класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Подмосковья в субботу, 28 июля. А 29 и 30 июля он понизится до первого. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

Первый класс пожарной опасности ожидается на большей территории Московской области в предстоящие воскресенье и понедельник, однако по-прежнему повышенный класс установится в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах - второй класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинскои лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - третий.

В понедельник, 30 июля, второй класс пожарной опасности ожидается в Орехово-Зуевском лесничестве, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - третий.

В комитете напомнили, при обнаружении лесного пожара следует немедленно позвонить на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Правила
28 июля 2024, 12:43
Более километра сетей теплоснабжения заменят в Можайском округе к зиме
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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В Можайском городском округе продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Помимо опрессовки и текущих ремонтов, специалисты заменят более километра сетей.

В Можайске специалисты заменили участок теплосети у домов № 33 и № 35 на улице Коммунистическая, предстоит обновить 310 метров трубопровода от дома № 13/4 на улице Дмитрия Пожарского до тепловой камеры у гимназии № 4 на улице Восточная.

В поселке Уваровка специалисты уже заменили 202 метра сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной № 1 до камеры у домов № 1 и № 2 на улице 1-я Покровская. В процессе участок, протяженностью 268 метров, от котельной № 2 до дома № 25 на улице Урицкого.

В селе Борисово новый трубопровод в 360 метров будет проложен от дома № 3 на улице Мурзина до церкви.

В селе Синичино заменят 108 метров теплосетей у дома № 25, а также отремонтируют 120 метров трубопровода у дома № 2.

«Прошу набраться терпения жителям тех домов, где в настоящее время специалисты „ФПЛК“ проводят ремонты на объектах теплоснабжения. Все работы должны будут завершены в срок - до наступления отопительного периода. Исполнение держу на личном контроле!» - отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Профилактические работы прошли на городских котельных № 40, можайского полиграфкомбината, в поселке Химик, а также в поселках Синичино, Уваровка и Бородинское поле, Уваровка № 1 и № 2, в селе Борисово, в деревне Павлищево и у дома отдыха «Можайский».

Завершается ремонт на объектах в поселке Спутник, СПТУ-97 и в селе Клементьево. Предстоит улучшить котлы в поселке имени Дзержинского и в Колычево.

Проведены гидравлические испытания на всех сетях теплоснабжения общей протяжённостью 164,29 километров.

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ЖКХ Отопление Можайск
28 июля 2024, 11:15
Новые правила проверки счетчиков в системе «Аршин» вступили в силу в Лобне
Медиасток.рф
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Новые правила поверки счетчиков вступили в силу в городском округе Лобня. Теперь данные об исправности прибора поступают автоматически в систему «Аршин». Регистрируют их специалисты водоканала.

Приборы учета необходимо проверять раз в шесть лет. Мастер придет к собственнику и проверит эталонный счетчик. Результаты автоматически появятся в общероссийской базе сведений «Аршин» только в том случае, если регистрацию проводит специалист аккредитованной или ресурсоснабжающей организации.

«Участились случаи не только в Лобне, когда люди обращаются за поверкой в какую-то организацию, которая либо сама навязала им услуги, либо люди нашли в интернете. В итоге, приходят какие-то специалисты, якобы делают поверку, могут сорвать пломбу. Данные никуда не вносятся. Собственно, берутся за это деньги, пишется липовый акт. Как минимум, срыв пломбы - это штраф. Поэтому лучше, конечно, обратиться либо в аккредитованную организацию, но лучше в ресурсоснабжающую - тогда никаких проблем со штрафами не возникнет», - сказал руководитель отдела службы контроля качества лобненского водоканала Роман Фомичев-Майоров.

Водоканал Лобни удерживает самые низкие тарифы на проверку счетчиков. В организацию поступают более сотни звонков. Колл-центр работает ежедневно и без выходных с 8:00 до 20:00. Операторы принимают заявку и подбирают время выезда.

Отметим, что сотрудники ресурсоснабжающей организации приходят только в спецодежде. В наличии у них всегда есть удостоверение. Его подлинность можно проверить, позвонив в абонентскую службу водоканала.

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ЖКХ Лобня Правила
28 июля 2024, 10:48
Два водоема в Дмитровском округе очистят по программе «100 прудов и озер»
Медиасток.рф
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Два водоема в деревне Бунятино и в селе Степановка очистят в рамках губернаторской программы «100 прудов и озёр». Жители Дмитровского округа проголосовали за них на портале «Добродел».

Специалистам предстоит убрать береговой сухостой и разросшийся камыш, достать мусор со дна, удалить ряску, тину и другую нежелательную растительность. Подрядчик работает на специализированном оборудовании - на многофункциональных самоходах-амфибиях с навесным оборудованием. Он уже завершил очистку пруда в селе Рогачево на реке Степановка.

«Рогачевскую плотину чистили дольше - там очень много береговой зоны было засорено древесными остатками, потому что много бобров. Мы к ним не лезли, но они погрызли весь берег. Здесь такого нет. Здесь, в основном, растительность была», - рассказал главный инженер организации «Континент строй» Михаил Николаев.

Сейчас подрядчик очищает пруд на реке Муравка в деревне Бунятино. Все работы планируется завершить к сентябрю.

Всего по программе «100 прудов и озёр», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым , за пять лет привели в порядок 115 прудов общей площадью более 257 тысяч квадратных метров.

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