Мороженое раздадут в парках Подмосковья в День защиты детей
Каждый ребенок, посетивший парк Подмосковья 1 мая, получит мороженое бесплатно. Акцию приурочат ко Дню защиты детей. Она пройдет в 60 парках Московской области.
Помимо мороженого, детей ждет развлекательная программа, бесплатные аттракционы, анимационные шоу, мастер-классы, аквагрим, игры и фотозоны.
«Мы ежегодно проводим такую акцию и устраиваем настоящий праздник для детей, а брендированное бесплатное мороженое получит каждый ребенок», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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