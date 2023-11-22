Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят в Подмосковье до конца 2024 года

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Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян подчеркнул, что предложение президента РФ найдет поддержку среди бизнеса в Подмосковье.

В аппарате уточнили, что помимо контрольных мероприятий, существуют и профилактические визиты. После них не выписываются штрафы.

«В 2022 году количество таких визитов составило 680 тысяч, превысив количество проверок в два раза. В этом году число визитов превысило количество проверок в 3 раза», - добавили в аппарате.

Там подчеркнули, что главным изменением в рамках реформы контроля и надзора в России стало обязательное применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок.

Премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что на протяжении ближайших восьми лет такие проверки будут осуществляться только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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