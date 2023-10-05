Монжилполитики Подмосковья рассказало об эффективности электронной регистрации недвижимости

Читайте нас в:

Как рассказали в министерстве, машиночитаемая доверенность содержит данные о лице, которому она выдана, и его полномочиях.

«Взаимодействие с Росреестром крайне важно для дальнейшего развития в сфере жилищного строительства, а также способствует эффективному повышению качества и доступности получения государственных услуг для формирования комфортной городской среды в интересах граждан и бизнеса на территории Московской области», - отметили в ведомства.

Как отметила начальник отдела организации и контроля Росреестра Ольга Козлова, одним из приоритетных направлений работы управления стал переход всех участников рынка недвижимости на электронный документооборот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».