Монтаж пролетного строения надземного перехода завершился на Лобненском шоссе

Команда медиков из Клина стала обладателем суперкубка соревнований «Большие гонки»

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Ежегодное спортивное мероприятие «Большие Гонки — 2023» среди медицинских работников состоялось 21 октября в Дворце спорта «Атлант» в Талдоме. В соревнованиях приняли участие команды из Московской и Тверской областей, а коллективу «Клин спортивный» удалось завоевать суперкубок.

В этом году в борьбе приняли участие 18 команд, состоящих из работников различных медучреждений Подмосковья и Тверской области. Участники соревновались в семи разных эстафетах, включая прыжки через скакалку, лыжные гонки, бои гладиаторов, поднятие гири и преодоление полосы препятствий.

Исполняющий обязанности главного врача Талдомской больницы Александр Орлов подчеркнул, что проведение «Больших Гонок - 2023» является отличной возможностью продемонстрировать важность активного образа жизни и занятий спортом для медицинских работников.

«Это является профилактикой многих заболеваний и способствует укреплению здоровья», - указал Александр Орлов.

Во время соревнований участники получили поддержку от своих болельщиков. Команда медиков «Клин спортивный» стала обладателем суперкубка «Большие Гонки - 2023». Ее участники получили велосипеды. Остальным медицинским работникам вручили памятные призы и подарки от партнера мероприятия - ПАО Промсвязьбанк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Он подчеркнул, что все работы должны завершиться до конца 2023 года.

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