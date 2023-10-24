Мониторинг потребительского рынка Подмосковья помог устранить свыше 14 тысяч нарушений
Свыше 27 тысяч объектов потребительского рынка и услуг проверили в Подмосковье. На них выявили и устранили свыше 14 тысяч нарушений благоустройства.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, объекты обследуют при помощи приложения «Проверки Подмосковья». Для проведения этой работы был сформирован реестр из 27 тысяч мест.
«В настоящий момент на 7,8 тысячи из них устранено 14,1 тысячи нарушений соблюдения закона о благоустройстве. 217 незаконных объектов было демонтировано», - сказал он.
В ходе проверок специалисты проверяют законность размещения объекта, порядок содержания и благоустройство прилегающей территории.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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