Мониторинг объектов торговли провели на Ленинградском шоссе в Солнечногорске
Объекты торговли, дорожного сервиса и общественного питания проверили вблизи Ленинградского шоссе в Солнечногорске. Собственникам предстоит в ближайшее время устранить выявленные нарушения правил благоустройства и архитектурного облика города.
Мониторинг провел заместитель главы администрации Солнечногорска Кирилл Типографщик совместно с управлением потребительского рынка и рекламы и управлением контрольной деятельности.
Проверка выявила нарушения в части содержания и уборки территории. Так, некоторые предприниматели складировали шины, строительный мусор и отходы. Также обнаружены нарушения при строительстве, незаконное размещение рекламы и вывесок.
Все замечания собственникам необходимо устранить и привести объекты торговли в надлежащий вид.
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