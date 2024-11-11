МОНИИАГ поделился опытом на конгрессе по вопросам репродуктивного здоровья

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По словам директора МОНИИАГ Романа Шмакова, на сегодняшний день опыт подмосковных врачей в деле сохранения женского здоровья можно считать уникальным.

«Сотрудниками Московского областного НИИ акушерства и гинекологии был представлен опыт использования передовых технологий в акушерстве, которые активно внедряются в практику российских врачей последние годы, а также использования возможностей роботической хирургии в лечении доброкачественных заболеваний у женщин», - рассказал Шмаков.

Кроме того, в рамках конгресса руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов провел для участников лекцию и онлайн-трансляцию хирургического лечения пациентки.

В работе конгресса приняли участие ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии Казахстана, Грузии, Великобритании, России, Белоруссии и других стран.