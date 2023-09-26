Монастырский сбитень из Сергиева Посада начнут продавать в Египте с октября

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Специально для экспорта Лавра подала заявку на регистрацию товарного знака Sergiev Kanon. Made in Lavra. Это будет англоязычная версия основного бренда «Сергиев канон. Приготовлено в Лавре».

«Первый контракт на поставку фирменного продукта уже заключен. В октябре подмосковную продукцию - посадский сбитень - отправят в Египет. После этого специалисты будут анализировать спрос и развивать дальнейшие экспортные поставки», - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Если эксперимент окажется удачным, можно будет отправлять за рубеж и другие специалитеты. Например, фирменные монастырские морсы с пониженным содержанием сахара. Такие продукты ценят в Китае, и не только. В ассортименте Лавры есть и знаменитая посадская коврижка, а также хлеб, квас и сокосодержащие напитки, лимонады, сыры.

Что касается сбитня, это полностью натуральный продукт, где в качестве консерванта используются мед и сахар. В составе напитка травы и фрукты. Сбитень можно добавлять в кофе, чай, коктейли или мороженое.

«Продукция под маркой „Сергиев канон“ присутствует на полках крупных розничных торговых сетей. Доходы от продажи направляют на социальные проекты. Это и обеспечение продуктами малоимущих семей в Подмосковье, воспитанников Варницкой гимназии, братии Лавры и студентов Московской духовной академии», - рассказали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Товарный знак «Сергиев канон. Приготовлено в Лавре» зарегистрирован в 2014 году. С полным ассортиментом выпускаемой продукции можно ознакомиться на сайте www.sergiev-kanon.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. По его словам, это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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