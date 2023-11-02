Молодых специалистов киноиндустрии Подмосковья пригласили на чемпионат

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что победители чемпионата смогут принять участие в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив и получить грант на съемку полнометражного фильма.

В соревнованиях смогут поучаствовать как профессионалы с образованием, так и начинающие специалисты. Для этого необходимо подать заявку и предоставить портфолио на сайте проекта.

Экспертами чемпионата выступят известные деятели российской киноиндустрии. Они оценят работы участников и дадут им полезную обратную связь.

Финальный этап пройдет в январе в восьми регионах страны, в том числе в Подмосковье. 26 февраля на ВДНХ состоится награждение победителей.

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