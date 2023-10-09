Молодые туи высадили вблизи детского сада № 19 в Лобне

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Участие в озеленении детского сада принял заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

«Детский садик „Ласточка“ открылся всего несколько лет назад, он не большой, но очень уютный. Пока на территории не так много зелени, но педагогический состав и активные представители родительской общественности стараются превратить его в маленький оазис», - отметил Вадим Лебедев.

Новая аллея станет украшением территории учреждения. Ухаживать за деревьями будут педагоги и сотрудники детского сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участие в озеленении детского сада принял заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

«Детский садик „Ласточка“ открылся всего несколько лет назад, он не большой, но очень уютный. Пока на территории не так много зелени, но педагогический состав и активные представители родительской общественности стараются превратить его в маленький оазис», - отметил Вадим Лебедев.

Новая аллея станет украшением территории учреждения. Ухаживать за деревьями будут педагоги и сотрудники детского сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».