Молодые футболисты в Одинцове провели товарищеские матчи с Академией ЦСКА

Футбольные матчи прошли в рамках подготовки к чемпионату Московской области.

«Цель этого дружеского визита - показать нашей молодежи как играют ребята одной из лучших футбольных академий страны, - пояснил руководитель спортшколы „Одинцово“ Владимир Леонтьев. - Для наших детей это был хороший, своевременный опыт. Мы благодарны академии ЦСКА за предоставленную возможность».

По результатам игр несколько спортсменов из Одинцово привлекли внимание тренеров ЦСКА и их пригласили на просмотр в ближайшее время. Высокий уровень подготовки в школе «Одинцово» позволяет их воспитанникам рассчитывать на места в составе ведущих профессиональных клубов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

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