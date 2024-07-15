Молодожены в Чехове смогут выбрать площадку для выездной церемонии онлайн

Пары могут подать заявление о заключении брака в местном отделении ЗАГС или в многофункциональном центре. Там им подробно расскажут о нововведениях. Напомним, в Чехове ежегодно женятся около тысячи пар.

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Отделения ЗАГС городского округа Чехов перешли под ведомство Министерства социального развития региона по постановлению губернатора Андрея Воробьева. Теперь молодожены могут выбрать площадку на новом портале «Свадьбы Подмосковья». Роспись доступна также в многофункциональных центрах, в музеях, парках и исторических усадьбах. Анастасия и Максим Чудаковы выбрали литературно-музыкальную гостиную во дворце культуры «Дружба».

«Во дворце культуры „Дружба“ мы начали эту практику, потому что только запускается этот проект. На июль у нас подано пять заявлений на эту площадку. Мы очень рады всех наших молодоженов там видеть», - сказала заведующая отделом ЗАГС по городскому округу Чехов Ирина Варфоломеева.