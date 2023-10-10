«Молодой и с чутким сердцем». Губернатор Подмосковья выразил соболезнования родным умершего Дмитрия Жарикова

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«Сегодня не стало нашего коллеги, главы Подольска Дмитрия Жарикова. Молодой, ответственный, с чутким сердцем. Мои глубокие соболезнования родным и близким», - написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Молодой руководитель занимал должность заместителя главы администрации городского округа Подольск с января прошлого года. На посту главы начал работать в марте 2022-го.

К этому Дмитрия Жарикова вел долгий путь. Родившись 9 ноября в Тульской области, позднее он стал выпускником Московского суворовского военного училища, а следом - Военного университета Минобороны по специальности «Юриспруденция».

«Молодой, ответственный и с чутким сердцем» - таким, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , был Дмитрий Жариков, глава городского округа Подольск. Он скоропостижно скончался в возрасте 47 лет.