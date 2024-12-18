Молодогвардейцы приняли участие в уборке снега в Лосино-Петровском

Участники акции активно расчищали тротуары, дворы и общественные территории, помогая жителям города справляться с последствиями непогоды. Работая вместе, молодые активисты не только продемонстрировали свою гражданскую позицию, но и создали атмосферу дружбы и единства. Поддерживая друг друга и делясь опытом, они быстро справились с сугробами.

«Такие акции не только помогают городу, но и объединяют молодежь. Мы хотим показать, что забота о своем городе - это наша общая задача. Каждый из нас может внести свой вклад в благоустройство и комфортную жизнь нашего округа», - отметил один из участников акции.

Жители Лосино-Петровского выразили благодарность молодогвардейцам за их труд и инициативу. Такие акции становятся важным шагом на пути к созданию комфортной и уютной городской среды, а также воспитывают у подрастающего поколения чувство ответственности за свой родной край.