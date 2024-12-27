27 декабря 2024, 19:36

Молодогвардейцы из Люберец провели новогоднюю елку для детей из Курской области

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Накануне Нового года активисты «Молодой Гвардии Единой России» и сторонники партии организовали для детей из Курской области новогоднюю елку. Мероприятие состоялось в Центре развития семьи и детей в Люберцах.

Как рассказала руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анна Лисак, для ребят подготовили анимационную программу с играми, конкурсами и танцами. Дед Мороз и Снегурочка поздравили воспитанников центра и вручили им новогодние подарки.

«Мы посетили Центр развития семьи и детей с праздничной программой. Здесь находятся сироты, дети из семей, где родители лишены родительских прав, а также ребята, оставшиеся без жилья, в том числе - из Курской области. Все усилия мы направляем на создание благоприятной атмосферы и подготовку этих детей к самостоятельной жизни в обществе», - поделилась она.

Анна Лисак отметила также, что в учреждении создали все условия для умственного, физического и эмоционального развития ребят.

Праздники Люберцы Дети Новый год
27 декабря 2024, 19:44
Глава Богородского округа поздравил спасателей с профессиональным праздником
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Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил с этим событием сотрудников Ногинского ордена Жукова спасательного центра Министерства чрезвычайных ситуаций.

По словам главы муниципалитета, Ногинский спасательный центр Министерства чрезвычайных ситуаций - гордость, уверенность и надежное плечо округа.

«Жители Богородского округа знают, что всегда могут рассчитывать на высокий профессионализм и готовность наших спасателей прийти на помощь в любой момент», - добавил он.

Уходящий год для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций выдался непростым. Длительные и крайне сложные командировки по разминированию новых территорий, доставка гуманитарных грузов нашим бойцам - все это очень важная и опасная работа, с которой спасатели справились достойно. Специалистов, которые служат людям и Отечеству, поблагодарили за их труд.

Спасатели МЧС РФ Богородский
27 декабря 2024, 19:10
Управляющим компаниям напомнили о штрафах за нарушения прав жителей
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Управляющие компании Подмосковья выплатят штрафы на сумму около трех миллионов рублей за нарушения прав граждан. В конце декабря 2024 года Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 29 административных дел.

Большая часть из них рассмотрели с участием директоров управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По 13 делам вынесли предупреждения. При этом, два случая касались несвоевременного ответа на обращения граждан.

В ведомстве пояснили, что при повторном нарушении сроков рассмотрения обращений граждан управляющие компании могут столкнуться с крупными штрафами.

Спасатели МЧС РФ Богородский
27 декабря 2024, 18:30
Московский областной центр крови опубликовал график приема доноров в праздники
Медиасток.рф
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График приема доноров в структурных подразделениях Московского областного центра крови опубликовали на праздники. Сдать кровь в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске можно будет 28 декабря, а также 4 и 6 января с 08:00 до 13:00. Помимо этого, 4 января в Сергиевом Посаде состоится выездная акция.

В Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве прием доноров будет проходить 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января с 8:00 до 14:00.

«В новогодние праздники вклад доноров в здоровье пациентов Московского областного региона остается таким же важным и ценным. Служба крови Подмосковья непрерывно продолжает помогать людям, проходящим лечение в больницах. Давайте сохраним непрерывной цепочку новогодних чудес и продолжим спасать жизни вместе!» - отметила заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.

С 9 января учреждения службы крови Московской области начнут работу в обычном режиме согласно рабочему графику.

Спасатели МЧС РФ Богородский
27 декабря 2024, 18:09
Жителю Подмосковья вручили знак почетного донора России за 90 донаций
Московский областной центр крови
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Нагрудный знак «Почетный донор России» вручили 36-летнему жителю Подмосковья Игорю Киселеву в Московском областном центре крови. Он за годы активного участия в донорстве совершил 90 донаций цельной крови и ее компонентов.

По профессии Игорь инженер-технолог. Его первая сдача крови состоялась во время одной из выездных акций, когда он пришел с другом. Узнав, что кровь поможет в том числе детям с онкологическими заболеваниями, он не раздумывая стал участвовать в акции.

С этого момента Игорь регулярно сдает кровь, плазму и тромбоциты, даря надежду многим пациентам. За последние 12 лет он сдавал кровь в Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, и недавняя сдача стала для него уже 90-й.

Личным примером Игорь вдохновляет своих близких и коллег на благие поступки и помощь нуждающимся. Его супруга Надежда также является донором и уже в 20-й раз пришла сдать кровь вместе с ним.

Он посоветовал тем, кто еще не сдавал кровь, не бояться, прислушиваться к своим чувствам и осознавать важность этого благородного поступка. Игорь выразил намерение продолжать свою донационную деятельность. Он сообщил, что, как и многие его друзья, с гордостью получил звание «Почетный донор России» и рад, что может продолжать спасать жизни.

Спасатели МЧС РФ Богородский

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