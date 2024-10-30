Молодогвардейцов в Лобне наградили за волонтерскую деятельность

Ему вручили благодарственное письмо за активную общественную деятельность и значительный вклад в поддержку проведения специальной военной операции.

Денис Барабанов известен своим участием в гуманитарной миссии 2022 года в Мариуполе. В настоящее время он продолжает самостоятельно выезжать на освобожденные территории с гуманитарными грузами, оказывая помощь местным жителям.

Лобненское отделение также представили молодогвардейцы Дмитрий Думбрава и Ольга Вовченко, которые участвовали в благотворительной поездке в Мариуполь в 2024 году, а также волонтер из Курска Артем Попов.

Почетными гостями мероприятия стали председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутат Государственной Думы Александр Толмачев и председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов. Они высоко оценили вклад волонтеров в развитие гражданского общества и поблагодарили их за самоотверженный труд.

В рамках праздника была организована фотовыставка «Касается каждого», где были представлены работы, отражающие деятельность волонтеров. Также работали интерактивные зоны, где каждый желающий мог познакомиться с различными аспектами волонтерской деятельности и узнать о возможностях участия в благотворительных проектах.

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