30 ноября 2023, 14:51

Молодежный парламент Подмосковья разработал 49 инициатив за 13 лет

Антон Чернов
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В Мособлдуме прошла сессия «Молодежный парламентаризм 21-го века: вызовы времени». На нем говорилось, что за 13 лет работы органа в регионе юные депутаты разработали 49 законодательных инициатив.

«Форум Московского областного молодежного парламента прошел в рамках празднования 30-летия Мособлдумы. Мероприятие объединило сотни молодых людей Подмосковья», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Говоря о взаимодействии молодежи с органами государственной власти, стоит упомянуть, что за 13 лет работы Московского областного молодежного парламента через него прошли 372 молодых парламентария, проведено 44 заседания», - заявил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

В сессии поучаствовали председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, депутаты Госдумы Геннадий Панин и Дарья Шестакова, а также министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«В регионе действуют 67 учреждений по работе с молодежью, 103 волонтерских центра, которые открыты в каждом муниципалитете», - сообщила Швелидзе.

По ее словам, ни в каком другом регионе страны нет такого большого количества молодежных движений и объединений. Например, действует движение «Волонтеры Подмосковья», которое активно поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Шестаковой, в Молодежный парламент при Госдуме входят руководители студенческих объединений. Всего в нем состоят 258 молодых людей.

Форум стал площадкой не только для получения новых знаний, экспертных мнений, но и дал возможность самим ребятам высказаться. Так, о своем проекте рассказала Елизавета Савасина из Королева. Девушка организовал кинопремию для роликов о законотворческой деятельности.

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Мособлдума
30 ноября 2023, 15:46
Тендер на поставку жидкого кислорода объявили для больницы в Одинцове
ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница»
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В первом полугодии 2024 года Одинцовская областная больница получит 300 тонн жидкого кислорода. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Извещение о поиске поставщика разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Кислород следует привезти в медучреждение на улице Маршала Бирюзова, 5.

Прием заявок завершится 8 декабря. Начальная цена контракта составила восемь миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Аукционы Больницы
30 ноября 2023, 15:37
Квитанции за оплату ЖКУ в декабре выпустят досрочно в Подмосковье
МосОблЕИРЦ
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Единый расчетный центр Подмосковья выпустит декабрьские квитанции на оплату ЖКУ досрочно. Абоненты получат их до 25 декабря, чтобы оплатить коммунальные услуги до праздников и войти в новый год с оплаченными счетами.

Подмосковные абоненты могут выиграть денежный приз, оплачивая счета МосОблЕИРЦ. Чтобы стать участником акции, нужно быть зарегистрированным в личном кабинете и до 31 декабря оплатить счет. Сумма оплаты должна быть не меньше суммы, указанной в графе «Итого к оплате».

Розыгрыш призов состоится в январе 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей, и назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
30 ноября 2023, 15:31
Министерство туризма представило новые маршруты для поездок по Подмосковью на каршеринге
Министерство культуры и туризма МО
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Министерство культуры и туризма Московской области и компания BelkaCar подготовили для жителей и гостей региона новые маршруты по специальному тарифу «Навигатор». В рамках проекта машину можно арендовать на три дня. В пакет входит страховка, а проехать можно до 600 километров.

«В течение предстоящих зимних месяцев в социальных сетях BelkaCar будут появляться спецмаршруты по Подмосковью, составленные при участии министерства культуры и туризма Московской области. Маршруты охватывают все популярные туристические подмосковные направления и главные достопримечательности на пути путешественников», - уточнили в министерстве.

По данным каршерингового сервиса, интерес к поездам в Подмосковье растет. Например, этим летом пользователи BelkaCar совершили почти 37 тысяч поездок по региону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Каршеринг
30 ноября 2023, 15:30
Единый расчетный центр Подмосковья предложил жителям скидку на оплату ЖКУ до Нового года
МосОблЕИРЦ
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МосОблЕИРЦ предложил абонентам Подмосковья скидку при оплате коммунальных услуг до 31 декабря 2023 года. Она будет действовать, если оплатить счет через Систему быстрых платежей.

«Зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение „МосОблЕИРЦ Онлайн“. В разделе „Платежи“ заполните данные и нажмите „Перейти к оплате“. Затем выберите способ „Оплатить через СБП“. В момент оплаты сумма платежа уменьшится на 1%», - уточнили в министерстве ЖКХ Московской области.

Подробности акции можно прочитать по ссылке.

Также оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте мособлеирц.рф по кнопке «Оплатить онлайн», через платежные терминалы в офисах центра и другими способами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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