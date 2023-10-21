Молодежный парламент начали формировать в Воскресенске

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Молодые люди рассказывали о себе, своих способностях и реализованных проектах. Комиссия задавала уточняющие вопросы и подчеркивали важность работы не на словах, а на деле.

«Хочется, чтобы в состав Молодежного парламента входили те, кто реально готовы действовать и доводить до конца все задуманное», - заявила депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

Анастасии Ломакиной всего 16 лет. Благодаря своим лидерским качествам девушка активно участвует в жизни школы и более 10 лет занимается в одном из сильнейших творческих коллективов Воскресенска. Однако девушка собирается найти новые способы для самовыражения.

«Молодежь является будущим нашего города, и хотелось бы повысить их статус активности в различных мероприятиях и проектах. Для этого, конечно, нужно реализовывать множество идей», - рассказала Ломакина.

Следующий кандидат чуть ли не в два раза старше предыдущего. Дмитрий Хуртов получает сейчас второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Он разбирается в социальной политике и знает, как работать с коллективом.

«Надо послушать всех представителей парламента и выявить интересы. Я - предприниматель, и моя направленность развитие предпринимательского мышления, в том числе, и у молодежи», - заявил кандидат.

В итоге комиссия порекомендовала к вступлению в Молодежный парламент округа девять кандидатов, которые набрали наибольшее количество балов на отборочном этапе.

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