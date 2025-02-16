Молодежный кинофестиваль прошел в Химках

Под руководством профессионалов они изучали режиссуру, сценарное и актерское мастерство, а также работу операторов и осветителей.

«Наша основная цель - создать систему непрерывного образования в области кино. Мы стремимся организовывать больше увлекательных мастер-классов и вводить новые рубрики, связанные с кинопроизводством. В этом году нас поддерживают специалисты с более чем 10-летним опытом работы», - рассказала автор и руководитель проекта Александра Бутылкина.

Фестиваль проходил в течение трех дней. Участники начинали с посещения мастер-классов, выполнения практических заданий от экспертов и написания сценариев. Второй день был посвящен съемке и монтажу короткометражных фильмов, а финал завершился масштабным кинофестивалем с церемонией награждения.

«Я участвую в фестивале третий год подряд. На этот раз ребята представили множество действительно интересных работ. С каждым годом проект становится все более профессиональным. В этом году он реализуется при поддержке гранта от Росмолодежи. Я уверена, что фестиваль будет продолжать развиваться и привлекать все больше молодых талантов», - отметила эксперт и председатель жюри Дарья Калачева.

Кинопоказ завершился награждением авторов лучших фильмов. Победители в командных и индивидуальных номинациях получили дипломы и памятные призы.