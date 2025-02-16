16 февраля 2025, 14:27

Молодежный кинофестиваль прошел в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялся заключительный кинопоказ IV молодежного фестиваля «Кино — это ПRОСТО», на котором команды из Москвы и Подмосковья представили свои короткометражные фильмы перед жюри. Участники фестиваля, в возрасте от 14 до 18 лет, имели возможность попробовать себя в различных профессиях киноиндустрии.

Под руководством профессионалов они изучали режиссуру, сценарное и актерское мастерство, а также работу операторов и осветителей.

«Наша основная цель - создать систему непрерывного образования в области кино. Мы стремимся организовывать больше увлекательных мастер-классов и вводить новые рубрики, связанные с кинопроизводством. В этом году нас поддерживают специалисты с более чем 10-летним опытом работы», - рассказала автор и руководитель проекта Александра Бутылкина.

Фестиваль проходил в течение трех дней. Участники начинали с посещения мастер-классов, выполнения практических заданий от экспертов и написания сценариев. Второй день был посвящен съемке и монтажу короткометражных фильмов, а финал завершился масштабным кинофестивалем с церемонией награждения.

«Я участвую в фестивале третий год подряд. На этот раз ребята представили множество действительно интересных работ. С каждым годом проект становится все более профессиональным. В этом году он реализуется при поддержке гранта от Росмолодежи. Я уверена, что фестиваль будет продолжать развиваться и привлекать все больше молодых талантов», - отметила эксперт и председатель жюри Дарья Калачева.

Кинопоказ завершился награждением авторов лучших фильмов. Победители в командных и индивидуальных номинациях получили дипломы и памятные призы.

Химки Молодежь Кино Фестивали
16 февраля 2025, 14:39
Капоэйристы из Химок стали призерами рейтинговых соревнований в Москве
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники студий капоэйры из многофункционального социального комплекса «Восход» и школы № 27 представили Химки на рейтинговых соревнованиях в Москве, где юные спортсменки завоевали одну золотую и две серебряные медали. В турнире приняли участие более 50 атлетов из столицы и Московской области.

Татьяна Стрельцова из Химок стала победительницей в возрастной категории от шести до семи лет. Серебряную медаль в категории 10-11 лет завоевала Виктория Денисова, а Есения Росс заняла второе место среди спортсменов 14-15 лет.

«В нашем муниципалитете капоэйрой занимаются около 150 человек. Этот вид спорта сочетает акробатику и элементы боевого искусства, что способствует развитию выносливости и реакции у детей», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Также стоит отметить, что 23 февраля в Москве пройдут Первенство и Чемпионат города по капоэйре, в которых примут участие более 120 спортсменов из различных городов и регионов страны.

Спортсмены Химки
16 февраля 2025, 14:24
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках состоялась серия мероприятий, приуроченных ко Дню памяти россиян, которые исполняли свой служебный долг за пределами Отечества. В частности, для учеников школы «Лига первых» и их родителей был организован тематический урок. Участники лекции узнали о происхождении этой памятной даты.

В мероприятии приняла участие Алина Шалимова, лидер Движения общественной поддержки, которая отметила, что лекция проходила в формате открытого диалога.

«Учащимся рассказали о значении этой даты, и они смогли задать свои вопросы и получить на них ответы», - поделилась она.

Мероприятие проходило под лозунгами «Успех в единстве поколений» и «Сохраняя прошлое - защищаем будущее» в рамках масштабной общественной программы.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев подчеркнул, что программа направлена на сохранение и увековечение памяти о великих делах предков и современных героях, а также на формирование любви к Родине и ее истории среди населения.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что с начала июля 2024 года в Химках было проведено почти 800 историко-патриотических мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

Химки Ветераны Патриотизм
16 февраля 2025, 14:20
Первое пленарное заседание Общественной палаты нового созыва прошло в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты нового созыва, на котором были избраны председатель, его заместители и секретарь. В состав палаты вошли 45 членов.

Общественная палата продолжает оставаться важным инструментом для взаимодействия между жителями и властью, помогая людям в повседневных вопросах.

«Общественная палата объединяет самых разных людей и выстраивает прямой, открытый диалог между властью и жителями. Наша общая цель - развивать Химки. Делать все, чтобы город становился лучше и удобнее для жизни. Это работа по различным направлениям: медицина, спорт, здравоохранение. Продолжим поддерживать бойцов СВО и их семьи», - отметила временно исполняющий полномочия главы Химок Елена Землякова.

По итогам голосования председателем был избран Александр Пронин, а ответственным секретарем стала Анна Лаврухина. Заместителями председателя назначены Ирина Должкова и Егор Горовой.

Елена Землякова и председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский поздравили новых членов палаты с избранием, отметив важность конструктивного сотрудничества и поблагодарив членов предыдущего созыва за их труд.

Химки Депутаты
16 февраля 2025, 14:16
Обновленную библиотеку открыли в микрорайоне Левобережный в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках завершился капитальный ремонт библиотеки семейного чтения № 1, расположенной в Левобережном. В рамках обновления в досуговом центре был преобразован интерьер, установлено современное оборудование и создано удобное зонирование.

Теперь библиотека может одновременно принимать до 50 человек. В ее оснащение вошли современные мультимедийные экраны, комфортные рабочие места и зоны для отдыха. Кроме того, был значительно расширен книжный фонд, который теперь включает как классическую литературу, так и актуальные издания по различным темам.

Дизайн библиотеки выполнен в эко-стиле, что добавляет помещению света и уюта благодаря использованию древесных материалов и природных оттенков. Также в обновлённом пространстве установлены эргономичные стеллажи и столы для работы за компьютером.

«Каждое помещение в рамках ремонта было продумано. Несмотря на небольшую площадь библиотеки, проектировщики успешно организовали зонирование, исключив неэффективные уголки. Ремонт нашей библиотеки стал отличным примером того, как можно преобразовать старое книгохранилище в современное культурное пространство», - отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ранее в Химках также была обновлена Подолинская сельская библиотека, где появились современные стеллажи, удобная мебель и компьютерная техника, а также зона коворкинга. Это создаст возможности для реализации идей и проектов как молодёжи, так и взрослых, а также поможет жителям развивать свои таланты.

Химки

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