Молодежный форум проекта «Профессионалитет» прошел в Красногорске
Более 100 представителей 26 профессиональных образовательных учреждений приехали в Красногорск, чтобы поделиться опытом с коллегами и получить новые полезные навыки. Это самые активные участники программы молодежного форума амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет».
Заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев отметил, что главной целью проекта является формирование нового образа профессионала.
На мастер-классах форума ребята учились уверенно выступать перед аудиторией и доносить свои идеи максимально эффективно. Молодые люди развивали личностные качества, необходимые для построения успешной карьеры, а также создавали чат-боты для автоматизации задач и улучшения взаимодействия с коллегами и клиентами.
«И ключевая задача амбассадоров: думать, действовать, побеждать. Я бы еще назвал „заряжать и завлекать“. Потому, что многие вещи нужно действительно заполнить дополнительной энергией для того, чтобы произошел этот синергетический эффект, когда есть вовлеченность. А когда появляется вовлеченность, как следствие, появляется заинтересованность и любовь к тому, что ты делаешь», - сказал Сергей Куколев.