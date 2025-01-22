Молодежный форум проекта «Профессионалитет» прошел в Красногорске

Заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев отметил, что главной целью проекта является формирование нового образа профессионала.

На мастер-классах форума ребята учились уверенно выступать перед аудиторией и доносить свои идеи максимально эффективно. Молодые люди развивали личностные качества, необходимые для построения успешной карьеры, а также создавали чат-боты для автоматизации задач и улучшения взаимодействия с коллегами и клиентами.

«И ключевая задача амбассадоров: думать, действовать, побеждать. Я бы еще назвал „заряжать и завлекать“. Потому, что многие вещи нужно действительно заполнить дополнительной энергией для того, чтобы произошел этот синергетический эффект, когда есть вовлеченность. А когда появляется вовлеченность, как следствие, появляется заинтересованность и любовь к тому, что ты делаешь», - сказал Сергей Куколев.