28 ноября 2023, 13:18

Молодежный фестиваль «Яркий Я» пройдет в Серпухове 2 декабря

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Молодежный фестиваль «Яркий Я» пройдет во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове 2 декабря. Участники выступят в пяти номинациях.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, молодые люди представят вокальные, хореографические и другие номера. Все участники и победители получат призы.

Фестиваль проводят в Серпухове с 2014 года. он направлен на поиск талантов среди молодежи и их популяризацию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Фестивали
28 ноября 2023, 13:19
Компания «Мособлэнерго» приняла участие в Дне открытых дверей НИУ «МЭИ»
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» представили компанию на Дне открытых дверей НИУ «МЭИ». Об этом сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.

«Представители управления по работе с персоналом энергокомпании провели работу с абитуриентами, планирующими поступление в НИУ „МЭИ“. Специалисты „Мособлэнерго“ ознакомили их с возможностями целевого обучения по электроэнергетическим специальностям по направлению от предприятия и прохождения производственной практики во время учебы», - уточнили в ведомстве.

Также студентам рассказала об условиях трудоустройства в компанию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты
28 ноября 2023, 13:18
Жители Подмосковья получили свыше 43 тысяч госуслуг в цифровых зонах МФЦ с начала года
Пресс-служба губернатора Московской области
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Жители Подмосковья получили 43,5 тысячи госуслуг в цифровых зонах МФЦ за неделю. Смарт-центры оборудовали во всех округах региона.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в цифровых зонах МФЦ можно получить федеральные, региональные и муниципальные госуслуги. Для них доступно свыше 800 мест, где можно получить оформить заявления самостоятельно. При необходимости, жителям может помочь консультант.

Кроме того, в офисах можно получить консультацию по вопросам онлайн-оплаты коммунальных услуг и работе сервиса «Умная платежка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги МФЦ
28 ноября 2023, 13:18
Подмосковный тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк попробует установить новый рекорд мира
Сергей Агаджанян
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Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян из Люберец готовится представить новое достижение. На этот раз Русский Халк попробует установить неофициальный рекорд по удержанию тяжести.

В Минспорте Подмосковья объяснили, в чем заключается суть рекорда. Русский Халк попытается удерживать в тренажере Смита штангу весом более 200 килограммов и при этом будет надувать медицинские грелки. Такого еще никто в мире не делал прежде.

Неофициальный рекорд Сергей Агаджанян посвятит Дню героев Отечества. Попытка состоится 8 декабря во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы
28 ноября 2023, 13:10
Минэкологии расторгло договор о водопользовании с компанией в Домодедове из-за долгов
Минэкологии МО.
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Минэкологии Московской области расторгло договор о водопользовании с компаний в Домодедове «Дикий карп» из-за задолженности. Организация предоставляет услуги отдыха и платной рыбалки в деревне Красной городского округа.

Предприятие владеет водоемами для платной рыбалки, домиками для отдыха и рестораном.

«При этом, исправно взимая плату с гостей, сама компания задолжала по договору водопользования свыше 120 тысяч рублей, включая пени. Поэтому мы подали исковое заявление, прося суд взыскать эту сумму и расторгнуть договор водопользования», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Суд согласился с ведомством. После этого «Дикий карп» подал апелляцию, однако 10-й арбитражный суд подтвердил правоту министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Суд Минэкологии Подмосковья Город Домодедово

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