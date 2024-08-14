14 августа 2024, 11:56

Молодежный центр «Квартал» в Дмитрове провел городской фото-квест

Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Акция «Лето добрых дел» прошла в Дмитрове. Молодежный центр «Квартал» устроил фото-квест, на котором можно было проверить знания о городе.

Участниками квеста стали три команды по 10 человек в каждой. Квест стартовал от стен музея-заповедника «Дмитровский кремль». Там ребята получили список локаций на центральных улицах города, где им предстояло выполнить задания: угадать предметы, определить известных личностей и многое другое. При этом в каждом испытании можно было использовать только один из органов чувств, а также нужно было сфотографироваться всей командой.

Организаторы планируют провести такие же квесты для школьников в сентябре. Афиша мероприятий молодежного центра «Квартал» и других филиалов опубликована на официальном сайте комплексного центра «Сфера» и в социальных сетях.

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Молодежь Дмитров
14 августа 2024, 11:23
Паллиативные бригады Подмосковья совершили более 28 тысяч выездов с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Патронажные паллиативные бригады совершили свыше 28 тысяч выездов к тяжелобольным жителям Подмосковья с начала года. Их работу координирует специальный центр.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, сотрудники центра координируют оказание паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам, а также работу патронажных бригад.

«Патронажные бригады ведут динамическое наблюдение пациентов на дому, помогают облегчить болевой синдром и другие проявления заболеваний, назначают лекарственные препараты. С начала года они совершили более 28 тысяч выездов, из них восемь тысяч - к детям», - сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Узнать подробнее о паллиативной помощи можно на специальном портале. На нем собрана вся необходимая информация о госпитализации, уходе на дому и многом другом. Задать вопросы также можно по телефону горячей линии 7(498)683-83-83.

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Врачи
14 августа 2024, 11:23
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 14 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 14 августа. Заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Киевском, Каширском, Волковском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов. Утром на дорогах зафиксировали 960 тысяч автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

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Пробки Дороги
14 августа 2024, 11:20
Двор дома № 16 в микрорайоне Белая Дача в Котельниках благоустроят к осени
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Комплексное благоустройство дворовой территории ведется у дома № 16 в микрорайоне Белая Дача в Котельниках. Там установят новые лавки, проведут озеленение и заменят асфальт.

Глава городского округа Котельники проверил работы по благоустройству двора у дома № 16. Здесь уже уложили асфальт, оборудовали парковки и тротуары с занижениями для маломобильных граждан.

Также предусмотрена установка антипарковочных столбиков, новых лавочек и урн около подъездов и высадка порядка 80 кустарников. Также модернизация коснется детской игровой площадки.

Ранее председатель дома № 16 попросила устранить протечку в одном из подъездов. Ее просьбу исполнили: залатали козырек подъезда, отштукатурили и покрасили стены, заменили светильники. Жители остались довольны.

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Благоустройство Котельники
14 августа 2024, 11:07
Школьники из Белоруссии побывали в Коломне в рамках культурного обмена
Администрация Городского округа Коломна
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Более 500 белорусских школьников побывали в Коломне в рамках культурного обмена. Они посетили ключевые достопримечательности округа и образовательные кластеры.

Два выходных дня в Коломне гостили 575 детей из Белоруссии. Они побывали на музейной фабрике пастилы, калачной, в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» и экодеревушке. Также ребятам показали интерактивное пространство «Перепутье эпох» и музей «Душистыя радости».

Школьникам дружественного государства рассказали об образовательных кластерах, которые работают в округе.

Отметим, что визит прошел в рамках культурного обмена по межправительственным соглашениям с Белоруссией.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Белоруссия Школьники

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