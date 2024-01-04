04 января 2024, 17:39

Молодежные состязания провели во Дворце культуры в Апрелевке

Закирова Лилия
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Молодежные соревнования провели в зале Дворца культуры «Апрелевка». Решение перенести состязания на паркет приняли из-за аномальных морозов, однако все участники остались довольны.

Молодежь Апрелевки уже давно прозвала своего тренера Николая Андреева «главным Дедом Морозом». На этот раз он подготовил для ребят спортивные конкурсы и даже футбол на паркете трехкилограммовым мячом.

Участников разделили на две команды, и по свистку ребята носили на скорость теннисный мяч на ракетке, бегали на пару с зажатыми между туловищами фитнес-мячами, положив руки на плечи друг другу, всей командой передвигались по залу до финиша. В финале веселых стартов прошли соревнования по перетягиванию каната. И здесь победила дружба «Мы сегодня классно провели время. Самое сложное было - тянуть канат, здесь выжались по полной», - поделилась команда «Факелы».

Единогласно решили завершить дружеские соревнования футболом на паркете. Чтобы не повредить зеркала и стены, выбрали для игры тяжелый мяч весом три килограмма, который ребята используют для прокачки пресса на тренировках в зале.

Эксперимент оказался вполне интересным: тяжелый мяч с трудом поддавался катанию по полу, а футболистам пришлось попотеть, чтобы закатить по одному голу в ворота соперников.

«Ребята, которые сегодня собрались здесь, - самые активные и спортивные. Эта молодежь всегда пропадает в „качалке“, занимается армрестлингом, атлетикой. В зимнем турнире получилась боевая ничья, и за участие каждому из участников я вручил сладкий подарок за старания», - поделился тренер Николай Андреев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Молодежь Футбол
04 января 2024, 14:41
Врачи из Долгопрудного спасли 92-летнюю жительницу округа с опухолью кишечника
Пресс-служба администрации Г.О. Долгопрудный
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Врачи из Долгопрудного городского округа в очередной раз доказали свой профессионализм — под Новый год они спасли 92-летнюю жительницу округа. Сейчас пациентка уже выписалась из медучреждения и идет на поправку.

Пожилая пациентка поступила в стационар ДГБ по скорой помощи вечером 22 декабря. Она жаловалась на острые боли в животе. Специалисты провели необходимые обследования и выявили серьезную патологию брюшной полости - хирург Алексей Падерин обнаружил опухоль толстого кишечника с признаками микроперфорации.

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин рассказал, что операция длилась около двух с половиной часов. После хирургического вмешательства пожилую пациентку перевели под усиленное наблюдение врачей в отделение реанимации и интенсивной терапии, а затем в хирургическое отделение, где она быстро пошла на поправку.

Перед Новым годом после поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки женщину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Сейчас она идет на поправку дома.

«Благодарен врачам за мастерство, спасенную жизнь! В этих обстоятельствах - это действительно лучший подарок к Новому году!» - подчеркнул Владислав Юдин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Долгопрудный
04 января 2024, 14:21
Волейболистка из Волоколамска открыла спортивную школу
Дарья Шапочкина
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Волейболистка из Волоколамска Лариса Филимонова с 16 лет занимается тренерской деятельностью. Она давно мечтала открыть свою спортивную школу, и наконец ей это удалось. На сегодняшний день в проекте приняли участие порядка 250 человек.

В ближайшие полгода школа планирует расширение - количество учеников вырастет до 500 человек. Кроме того, Лариса Филимонова намерена выйти на международный уровень.

В спорт девушка пришла, видя пример отца, Дмитрия Филимонова, который профессионально занимался боксом. Ее мама подчеркнула, что все тренеры возлагали большие надежды на Ларису Филимонову.

В этом году она получит уже третью лицензию Всероссийской федерации волейбола. Совсем скоро Лариса Филимонова будет единственным тренером в России с тремя лицензиями Всероссийской федерации волейбола.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лариса Филимонова рассказала, что долго шла к своей мечте. Она поблагодарила всех участников команды, подчеркнув, что без них ничего бы не получилось.

«Я двигатель всего этого большого механизма, но без ребят мне было бы очень сложно. Думаю, что вместе у нас большое будущее», - отметила Лариса Филимонова.

Среди учеников Ларисы Филимоновой ребята разных возрастов не только из Москвы и Подмосковья, но и других городов и регионов России, включая Санкт-Петербург, Ярославль, Сибирь.

Волейболистка поделилась, что тренироваться приходят даже новички, которые не имеют никакого отношения к этому виду спорта.

«Теперь они регулярно тренируются, и в спорте таких много. Свою миссию по „влюблению“ в пляжный волейбол, спорт и ЗОЖ я выполнила больше чем со 100 учениками», - поделилась спортсменка.

Спортсмены Волоколамск
04 января 2024, 14:00
Сборник рецептов для больных муковисцидозом вышел в тираж в Подмосковье
РОО МО «Помощь больным муковисцидозом»
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Пациентская организация Московской области «Помощь больным муковисцидозом» выпустила в тираж свою первую книгу. Она издана к Новому году и призвана подарить праздничное настроение и желание готовить еду с любовью.

В сборник вошли рецепты и фотографии от семей, проживающих в Москве и на территории Подмосковья. Руководитель организации Ольга Алекина рассказала, что их авторы - родители детей и сами ребята с муковисцидозом.

«Блюда самые разнообразные, ведь мы объединяем семьи разных национальностей. Инициативу по созданию и реализации этого проекта взяла на себя Ульяна Долгих, спасибо ей огромное», - отметила Ольга Алекина.

Автор и вдохновитель Ульяна Долгих подчеркнула важность объединения людей для создания праздничной атмосферы.

«Праздник не приходит сам по себе, мы создаем его сами: мы его ждем, мы к нему готовимся и прикладываем немало усилий, чтобы он удался! Поэтому важно, что люди объединяются, чтобы этот праздник создать», - добавила Ульяна Долгих.

Идея родилась спонтанно - кто-то попросил поделиться своими рецептами, поскольку питание для страдающих муковисцидозом крайне важно. Оказалось, что людям нравится делиться друг с другом рецептами и приносить пользу.

На идею откликнулась мама Надежда Комарова из Солнечногорска - она занимается созданием фотоальбомов. Результат не заставил себя долго ждать.

«Мы уверены, что все, кто получил этот подарок, это почувствовали. Книга греет руки и душу своим теплом и искренностью! Потому что от души!» - добавила Надежда Комарова.

Напомним, пациентская организация РОО МО «Помощь больным муковисцидозом» объединяет родителей и взрослых в Московской области, болеющих муковисцидозом. Ее представители оказывают активную помощь по лекарственному обеспечению, а также предоставляют различные консультации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Еда Книги Дети
04 января 2024, 12:00
Воробьев исполнил мечты детей с «Елки желаний»
РИА «Новости»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты пятерых детей с традиционной «Елки желаний». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание восьмилетнего мальчика исполнили в Таманской дивизии, где он вместе с мамой проехал на Т-80 «Алеша».

«Арина из Серебряных Прудов также мечтала о новом велосипеде, 14-летняя девочка получила свой подарок. Весной она откроет велосезон в парке. Также в ближайшее время подарим велосипед четырехлетнему Славе из Монина», - отметил Воробьев.

Мальчик Саша из поселка имени Воровского в Богородском округе грезил о полете на вертолете. Вместе с мамой Викторией 11-летний подросток увидел мир с высоты.

Также желание выполнили для 14-летнего Димы из Балашихи, который мечтал о шведской стенке, чтобы заниматься спортом в любое время.

Зампред правительства Московской области Мария Нагорная исполнила желание 10-летней Насти из Тельмановского района ДНР, которая получила гитару.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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