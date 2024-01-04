Молодежные состязания провели во Дворце культуры в Апрелевке

Молодежь Апрелевки уже давно прозвала своего тренера Николая Андреева «главным Дедом Морозом». На этот раз он подготовил для ребят спортивные конкурсы и даже футбол на паркете трехкилограммовым мячом.

Участников разделили на две команды, и по свистку ребята носили на скорость теннисный мяч на ракетке, бегали на пару с зажатыми между туловищами фитнес-мячами, положив руки на плечи друг другу, всей командой передвигались по залу до финиша. В финале веселых стартов прошли соревнования по перетягиванию каната. И здесь победила дружба «Мы сегодня классно провели время. Самое сложное было - тянуть канат, здесь выжались по полной», - поделилась команда «Факелы».

Единогласно решили завершить дружеские соревнования футболом на паркете. Чтобы не повредить зеркала и стены, выбрали для игры тяжелый мяч весом три килограмма, который ребята используют для прокачки пресса на тренировках в зале.

Эксперимент оказался вполне интересным: тяжелый мяч с трудом поддавался катанию по полу, а футболистам пришлось попотеть, чтобы закатить по одному голу в ворота соперников.

«Ребята, которые сегодня собрались здесь, - самые активные и спортивные. Эта молодежь всегда пропадает в „качалке“, занимается армрестлингом, атлетикой. В зимнем турнире получилась боевая ничья, и за участие каждому из участников я вручил сладкий подарок за старания», - поделился тренер Николай Андреев.

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