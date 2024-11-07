Молодежные проекты представили в конкурсе «Сделай шаг» в Ногинске

Участники 15-го молодежного конкурса социальных проектов «Сделай шаг!» защитили свои проекты перед жюри, в которое вошли наставники центров «Юность» и «ПРО молодежь».

В этом году был выбран формат творческой лаборатории. Проекты обсуждали сначала в группах, потом представили жюри. Были презентованы «Дерево желаний» и «Фестиваль для любителей животных», а также проведение киновечеров и ретровыставок, создание мастерской по пошиву костюмов и декораций, организация платформы для съемок видео и выставки традиционного русского быта.

В этом году в конкурсе «Сделай шаг!» приняли участие пять команд от различных молодежных объединений. Руководство молодежного центра взяло на заметку все предложения ребят. Оригинальные идеи и концепции собственных мероприятий будут реализованы в центрах «Юность» и «ПРО молодежь».

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