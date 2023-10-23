Молодежная команда «Зоркий-М» досрочно стала бронзовым призером чемпионата Подмосковья по футболу

Читайте нас в:

«Третий сезон подряд „Зоркий“ завершает областной футбольный чемпионат в призовых местах.

В 2021 году наши парни взяли бронзу, а в прошлом, 2022 году, золото. Начинаем готовиться к следующим играм. Дальше - больше», - подчеркнул депутат Госдумы Сергей Колунов.

По словам генерального директора ФК «Зоркий» Алексея Алексеева, на каждую игру чемпионата команда выходила полностью мотивированной, заряженной на победу и высокий результат. Во многом хороших результатов удалось достичь благодаря тренерскому составу.

«За тур до конца команда „Зоркий-М“ пропустила всего 22 гола - это лучший показатель среди всех команд в чемпионате Московской области Лига А», - заключил Алексеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».