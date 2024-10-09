Молодежная хоккейная команда «Воевода» сыграла дебютный матч в Подольске

Самым именитым участником в составе «Воеводы» является главный тренер Владимир Сапожников. В бытность игроком он выступал в командах мастеров Континентальной лиги, а на драфте Национальной хоккейной лиги 1999/2000 годов был выбран в команду «Флорида Пантерз». На сезон для «Воеводы» поставлена задача сформировать боеспособный состав, костяк которого составляют воспитанники подольского хоккея.

«Большинство - это ребята из Подольска, мы предоставили им приоритет. Также рассматриваем ребят из спортшкол, много кто будет на подходе на следующий сезон. Команда городская, и делается все для того, чтобы ребята при выходе из ДЮСШ сделали первый шаг в профессиональном хоккее», - рассказал Владимир Сапожников.

Для дебютного матча «Воеводе» нашелся достойный соперник - многолетний участник Молодежной хоккейной лиги России команда «Хорс» из Подольска. Так что подольских хоккейных болельщиков, в рамках чемпионата НМХЛ ожидает свое, подольское дерби. А пока в первой игре «Воевода» уступил «Хорсу» со счетом 2:3.

«Подольск - город спортивный, а хоккей - один из самых важных видов спорта для наших горожан. И, конечно, мы хотим в этот день, праздничный день, пожелать ребятам, стоящим напротив меня, успехов в сезоне, высоких результатов. Знайте, что мы все в вас верим и уверены в том, что на этой арене и в выездных матчах, вы будете чувствовать поддержку жителей Подольска», - заявил на представлении команды глава городского округа Григорий Артамонов.

Первое символическое вбрасывание в игре команды-дебютанта осуществили почетные гости: министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Государственной думы, прославленный хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов, а также его партнер по непобедимой «Красной Машине», хоккейной сборной СССР, Алексей Касатонов.

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