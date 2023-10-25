«Молодежи не хватает героев». Задержавший грабителя пенсионер из Щелкова назвал свой случай рядовым
Пенсионер Михаил Макаров, спасший ребенка от грабителя в городском округе Щелково, рассказал, что не считает себя героем. Видео с попыткой ограбления ранее облетело социальные сети.
Он считает, что своим примером необходимо показывать подрастающему поколению, что нельзя оставаться равнодушным к происходящему вокруг, особенно к чужой беде.
«Мне сегодня задавали вопросы: как вы считаете, чего не хватает в воспитании молодежи? - Не хватает героев. Не таких, как я, - это рядовой случай. А само понятие потерялось, отношение к чужим бедам. Тут нужны наглядные примеры», - добавил пенсионер.
В заключение он рассказал, что к нему на протяжении всего дня подходят школьники и благодарят за смелый поступок.
«Вы знаете, сколько я сегодня услышал благодарности от школьников? Они мимо идут и спрашивают: „А это вы задержали? - Вроде я. - Спасибо вам!“, - подытожил Михаил Макаров.
Отметим, что 35-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, задержан. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Известно, что мужчина был ранее судим.
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Нападение на несовершеннолетнего ребенка произошло 25 октября. За мальчиком, который, вероятно, возвращался с занятий, увязался мужчина. Он силой отобрал у 11-летнего Тимофея телефон и бросился бежать.
Однако на крики о помощи отреагировал неравнодушный пенсионер Михаил Макаров, который в этот момент ремонтировал машину во дворе. Он повалил злоумышленника на землю, отобрал телефон и заставил вернуть его школьнику.
«В моем возрасте уже очень много людей с инфарктами, с инсультами, с какими-то физическими недугами, поэтому я просто оценил свои возможности, понял, что смогу и сделал», - поделился Михаил Макаров.