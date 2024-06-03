03 июня 2024, 17:38

Молодежь Солнечногорска поучаствует в форуме «Территория смыслов»

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Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодежь пройдет в Солнечногорске с первого по 29 августа. Мероприятие объединит свыше 2000 молодых профессионалов со всех субъектов России, а также иностранных граждан.

Шестой год подряд форум проведут в Мастерской управления «Сенеж» - это образовательный центр президентской платформы «Россия - страна возможностей».

«Именно здесь перспективная молодежь перенимает опыт у мастеров и наставников, а губернаторы и молодые управленцы учатся за одной партой. Мы рады принимать активных, целеустремленных и талантливых ребят на территории „Сенежа“», - отметил исполнительный директор платформы «Россия - страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Всего запланированы пять заездов и девять тематических смен, которые будут посвящены семейным ценностям, молодежной политике, управлению, развитию предпринимательства и добровольчества. В этом году впервые появится международная смена, где лидеры из разных стран мира будут работать над новыми проектами.

Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке.

Регистрация заканчивается 20 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл в Ташкент на форум России и Узбекистана.

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Солнечногорск Молодежь Образование
03 июня 2024, 17:35
Очередную партию гуманитарного груза отправили бойцам на СВО из Балашихи
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Гуманитарную помощь передали депутат Московской областной думы Николай Черкасов, председатель Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита», волонтеры и неравнодушные жители. Это уже 15-я по счету отправка необходимых вещей на передовую.

В этот раз для военных собрали 300 блиндажных свечей, 150 банок тушенки, 250 куличей и 100 пар вязаных носков, строительные инструменты и материалы, а также письма от школьников города.

«Этот груз подобран исходя из реальных потребностей, которые поступают из зоны специальной военной операции. Нашим защитникам приятно будет получить их и почувствовать поддержку жителей Балашихи», - сказал Николай Черкасов.

Гуманитарку в зону СВО передают постоянно, эта уже 15-я по счету отправка. Совсем недавно силами Фонда туда отправили новый автомобиль «Лада Нива», генераторы и другие товары, которые необходимы нашим воинам.

В Балашихе работает два пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей освобожденных территорий - в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Дополнительную информацию можно узнать на сайте volontermo.ru.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
03 июня 2024, 16:57
Тендер на капремонт пяти автодорог объявили в Серебряных Прудах
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на ремонт пяти дорог общего пользования объявили в Серебряных Прудах. Извещение о сборе заявок опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит отремонтировать транспортные объекты в деревне Песочное, в селах Узуново и Глубокое, а также в населенных пунктах Якимовка и Курбатово.

Начать работы планируется в июле текущего года. Ремонт проведут в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье.

По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Серебряные пруды
03 июня 2024, 16:52
Свыше 650 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 650 человек проверили здоровье в подмосковных парках в минувшие выходные. Акции прошли в Истре, Кашире, Люберцах и других округах.

Как рассказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк, акция позволяет жителям проверить здоровье во время отдыха.

«В этом году мы вновь запустили акцию „Проверь свое здоровье в парке“. Всего за минувшие выходные такой возможностью воспользовались 650 человек. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику», - сказал он.

Результаты обследования направят в личный кабинет пациента, а при необходимости его направят на дополнительное обследование.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Парки
03 июня 2024, 16:50
Гимнастки из Лобни выиграли 10 золотых медалей на областном турнире
Администрация городского округа Лобня
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Художественные гимнастки из Лобни завоевали 10 золотых медалей на открытом турнире, посвященном Дню защиты детей. В соревнованиях участвовали спортсменки из Москвы, Московской, Тверской, Ивановской и Тульской областей.

Гимнастки спортивной школы «Академия спорта» из Лобни выиграли на открытом турнире по художественной гимнастике 10 золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Нескольким спортсменкам вручили также значки первого спортивного разряда и зачетные классификационные книжки. В соревнованиях, посвященных Дню защиты детей, приняли участие девушки из Москвы, Московской, Тверской, Ивановской и Тульской областей.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Так, в конце прошлого года на территории спортивной школы «Академия спорта» открыта новая многофункциональная площадка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Лобня

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