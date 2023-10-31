Молодежь Подмосковья приняла участие в акции «Голос Памяти»

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто пострадал в ходе политических репрессий в СССР. Участие молодежи в таких мероприятиях очень важно, так как они больше узнают историю своей страны», - отметила уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская.

Ребята также возложили цветы и поставили свечи в память о погибших. Они также помогли организовать чтение имен пострадавших в Бутово в соответствии с «расстрельными списками» НКВД.

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