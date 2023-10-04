Молодежь Подмосковья пригласили на всероссийский чемпионат по цифровой грамотности

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«Для жителей разных возрастов есть масса мероприятий, которые направлены на повышение уровня цифровой грамотности. Одно из них - ежегодный чемпионат „Изучи интернет - управляй им“», - отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Принять участие в турнире можно как в составе команды, так и индивидуально. Внимание участников обращают на то, что капитан команды выполняет роль организатора и может быть старше 18 лет. Соревнования пройдут со 2 по 22 ноября. Турнир будет состоять из 24 заданий разного уровня сложности.

Результаты онлайн-чемпионата объявят в начале декабря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьников и студентов Московской области пригласили на чемпионат по цифровой грамотности «Изучи интернет - управляй им!». Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия до 1 ноября.