Молодежь Подмосковья пригласили на международную олимпиаду по программированию
Школьников и студентов от 16 до 23 лет из Подмосковья пригласили на международную цифровую олимпиаду. Она пройдет в три этапа в пяти дисциплинах.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, олимпиаду проводят с 2008 года. Лучших выберут в пяти дисциплинах: 1С программирование, web-дизайн, телекоммуникации и информационная безопасность, backend-разработка, web API, искусственный интеллект и анализ данных.
Зарегистрироваться можно до 20 октября по ссылке. После этого участнику предложат пройти квалификационный тест.
Олимпиада пройдет в три этапа и будет состоять из онлайн-тестирования, практического задания и очного финала в Ульяновске.
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