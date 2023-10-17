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«Всего до конца года у нас запланировано девять поездок, в каждой из них будет по 40 участников. Заявки принимаются до 20 декабря», - сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках конкурса участники отправятся в поездки по городам России. Первая состоится 24 октября. Молодые люди поедут в Ярославль, где познакомятся с главными достопримечательностями города. Организаторы отмечают, что принять участие в конкурсном отборе могут все желающие, которые в этом году не использовали право на поездку по программе «Больше, чем путешествие».

Заявку на участие необходимо отправить на почту lidery.regiona2023@yandex.ru, указав свои данные и окру. Образцы документов можно найти на сайте МИСК Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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