Молодежь из Солнечногорска поучаствовала в проекте «Острый вопрос депутату»

К мероприятию также присоединились активисты «Движения Первых» и Молодежного центра «Подсолнух».

Участникам провели экскурсию по храмовому комплексу святителя Алексия, показали хранящиеся реликвии и иконы XVIII–XIX веков и дали попробовать позвонить в колокола.

Цель проекта «Острый вопрос депутату» - создать новый формат взаимодействия молодежи с представителями власти. Это событие стало первым в своем роде для городского округа.

«После в душевной атмосфере за чашкой чая обсудили вопросы, которые больше всего интересовали ребят. Вопросы были самые разные, начиная от того, какое любимое блюдо готовила моя бабушка и есть ли у меня домашние животные, и заканчивая тем, перспективно ли развитие сельского хозяйства в нашем округе», - отметила Марина Веремеенко.

Проект направлен на активное вовлечение молодежи в жизнь и развитие округа, а также на организацию совместной работы на различных уровнях власти. Инициативу планируют и дальше развивать в Солнечногорске.

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