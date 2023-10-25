Молодежь из Подмосковья пригласили на международную премию «Экология — дело каждого»
Жителей Подмосковья пригласили на четвертый сезон международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Участники представят творческие работы в сфере защиты природы и сохранения окружающей среды.
Как рассказали в пресс-центре премии, прием заявок продлится до 1 апреля 2024 года. За победу в конкурсе участники смогут получить преференции при поступлении в вузы. Так, в прошлом году один из них сможет поступить на бюджетное место в РУДН.
Принять участие в премии могут все желающие, а также целые семьи и учреждения, отправив заявку на сайте. Побороться за победу можно в десяти номинациях, среди которых «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект» и другие.
Самые большие преференции при поступлении в вузы получат победители в номинациях «Экопроект» и «Поколение будущего», которые несут важную практическую значимость.
Итоги четвертого сезона премии подведут в 2024 году, а третьего - 22 ноября 2023-го.
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