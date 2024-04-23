Молодежь из Ногинска побывает на экскурсии в администрации

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Вместе с заместителями главы округа ребята примут участие в видеоконференцсвязи с правительством Московской области, посетят мероприятия, полностью погрузятся в рабочие вопросы по своим направлениям.

«По инициале администрации округа, по инициативе Молодежного парламента мы впервые в Московской области проводим День дублера», - сказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин и его заместители будут рядом с подростками на всех мероприятиях.

«Мы знаем, что кадры, действительно, решают, остро чувствуем, когда нам не хватает специалистов в какой-то сфере. Поэтому День дублера очень актуален. Возможно, ребята попробуют и захотят в будущем работать в системе местного самоуправления», - подчеркнул заместитель главы Богородского городского округа Константин Бакшеев.

Мероприятие пройдет в рамках года развития кадрового потенциала, объявленного в 2024-м Общественной палатой Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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