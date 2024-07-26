26 июля 2024, 10:44

Молодая семья из Талдома приобрела жилье благодаря субсидии

Министерство жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Семья Гуржи из Талдомского городского округа начала ремонт в собственной двухкомнатной квартире. Приобрести квадратные метры им удалось с помощью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что Дмитрий и Анастасия - молодые родители. Их сыну Марку в декабре исполнится год. По словам папы, они сторонники активного образа жизни.

«Я играю в футбол в местной команде. Выезжали в Дмитров, в Дубну. Жена любит волейбол. Когда отдыхаем, играем на природе, на пляже», - рассказал он.

Супруги снимали жилье. Узнав о мерах поддержки молодых семей в Подмосковье, Гуржи решили принять участие в подпрограмме. Вскоре им предстоит новоселье.

«Мы выбрали квартиру со свободной планировкой в новом доме. Ремонт хотим сделать в стиле лофт, чтобы можно было передать сыну. В принципе, сейчас все наши мысли только о ребенке. В этом плане дом - то, что надо. Есть лифт, жене удобно выходить с коляской. Рядом детсад с бассейном, тихий район», - говорит Дмитрий.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке uslugi.mosreg.ru/services/22760.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Талдом
26 июля 2024, 11:53
Подмосковные росгвардейцы провели мастер-классы для детей в летних лагерях
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники подмосковной Росгвардии провели встречи с детьми во время летних каникул. Им рассказали об особенностях профессии.

Как рассказали в ведомстве, мероприятия прошли в рамках акции «Каникулы с Росгвардией». Правоохранители посетили детский лагерь «Сокол» в Коломне. Там для отдыхающих провели мастер-класс по самообороне. Росгвардейцы показали навыки в защите от правонарушителей. Ребята также смогли осмотреть служебный автомобиль и спецсредствами.

Сотрудники ведомства, которые следят за порядком на комплексе «Байконур» провели для детей экскурсию в «Гагаринскую беседку», где в 1961 году прошла встреча будущих космонавтов с военачальниками. Ребята узнали больше об историческом событии и смогли задать интересующие вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Росгвардия
26 июля 2024, 11:40
Котельная в Дмитрове вошла в программу капремонта сетей на следующий год
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный побывал на котельной в городе Яхрома на Шлюзовом переулке. Он сообщил, что она попала в государственную региональную программу по капитальному ремонту сетей.

Котельная в городе Яхрома на Шлюзовом переулке работает более 60 лет. Она оборудована пятью котлами, один из них - резервный. Установка питает теплом 74 многоквартирных дома, детские сады, школу, школу-интернат, больницу и бассейн - это большая часть Яхромы.

Недавно состоялась плановая опрессовка для того, чтобы исключить аварии в зимний период. Специалисты провели техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, котлов и оборудования химической водоподготовки. Ветхие участки теплосетей заменят.

«На следующий год у нас уже запланирована замена одного из котлов, так как он практически выработал свой ресурс. Эти работы будут проводиться в рамках государственной региональной программы по капитальному ремонту сетей. Также дал поручение руководству МУП „ДУ ЖКХ“, которой принадлежит эта котельная, до начала отопительного сезона отремонтировать кровлю и провести остекление».

Заместитель главы Дмитровского городского округа также сообщил, что здесь будут перекладывать ливневую канализацию. Обильные стоки топят котельную со стороны улицы Большевистская во время дождей. Водоотвод построят так, чтобы стоки проходили за тепловым пунктом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление Дмитров
26 июля 2024, 11:36
Качество водоснабжения повысили для 50 тысяч жителей Балашихи
Министерство ЖКХ Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В Балашихе проводят мероприятия, направленные на улучшение водоснабжения и водоотведения. В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что за неделе в округе провели значительные работы по очистке и промывке водопроводных и канализационных систем.

Так, работы провели на водозаборном узле № 1-5 в микрорайоне Заря, а также на ВЗУ № 2-4 в микрорайоне Ольгино. Это позволило улучшить качество водоснабжения для 50 тысяч жителей Балашихи.

«Очистка и промывка резервуаров и сетей позволяют поддерживать высокий уровень санитарной безопасности и надежности систем», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Помимо этого, в округе ликвидировали 19 утечек на водопроводных сетях, промыли пять километров водопроводных сетей, очистили два колодца, устранили 32 засора и выполнили другие работы.

Ранее Андрей Воробьев поручил начать подготовку коммунальной техники к зиме в Подмосковье. К сезону в регионе закупят новые трактора и погрузчики, но вместе с тем важно привести в порядок существующий парк техники, а также усилить работу по кадровому вопросу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Балашиха
26 июля 2024, 11:29
Популяция лебедей и уток увеличилась на северо-востоке Подмосковья
Фото А. Ульянова
Читайте нас в: Google Новости
Мониторинг животного мира провели на территории национального парка «Лосиный остров». Оказалось, что численность популяций некоторых видов птиц выросла, что говорит о благоприятной экологической обстановке.

«В ходе мониторинга установлен рост популяций лебедя-шипуна, серой утки и орлана-белохвоста, внесенного в Красную книгу России. Это свидетельствует о благоприятных условиях, сложившихся в нацпарке, и эффективной охранной работе, которую ведут его сотрудники», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты также подтвердили стабильность популяций краснокнижных видов животных, в частности, обыкновенного ужа, обыкновенной гадюки и щитня летнего.

Парк «Лосиный остров» находится на территориих пяти районов Москвы и нескольких городских округов Подмосковья. Это Балашиха, Королева Щелково и Мытищи. Статус нацпарка территория получила в 1983 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Животные

Новости по теме