Молодая семья из Шатуры переехала в новую квартиру за счет госпрограммы

Семья была прописана в одной из комнат аварийной квартиры. О мерах поддержки молодых семей в области Анна узнала от друзей и решила воспользоваться программой.

«Выбрали трешку на вторичном рынке сразу с ремонтом. Удобный второй этаж. Шикарное расположение дома, прекрасное место - рядом парк, стадион, есть все для занятий спортом», - отметила Анна.

Только с начала года участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Чтобы попасть в нее, необходимо соответствовать ряду критерий: участникам не должно быть более 35 лет, они должны нуждаться в жилье, иметь регистрацию в Московской области, а также иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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