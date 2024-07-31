Молодая семья из Люберец приобрела жилье по льготной программе

Бухгалтер Мархабо Ахмедова воспитывает двоих сыновей. Старшему восемь лет, младшему - четыре. Раньше все они жили у родителей мамы, потом узнали о программах поддержки молодых семей в Подмосковье и решили попробовать. Сейчас у Ахмедовых своя «двушка».

«Закончим ремонт и будем перевозить вещи. Ехать недалеко. Дом выбрали рядом с тем, где жили раньше, чтобы быть поближе к моим родителям. Они мне помогают. Кода я на работе, мама может зайти посидеть с детьми, присмотреть за ними», - говорит Мархабо.

Узнать условия программы и подать заявку на участие можно онлайн на портале госуслуг.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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