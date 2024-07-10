Молодая семья из Дубны купила квартиру по жилищной программе

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Любовь Дозорова и ее 10-летняя дочь Ксения жили с родственниками. Потом подали заявку и получили субсидию с помощью региональной подпрограммы на приобретение собственных квадратных метров.

В планах у Дозоровых сделать ремонт в новой двухкомнатной квартире, купить мебель и переехать. Дом находится почти в центре города, рядом школа и работа.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Подать заявку можно онлайн.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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