Молочный комплекс на 2,4 тысячи коров построят в Шаховской к 2028 году

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Центр содействия строительству помог инвестору - компании «Шаховская нива» - в максимально короткие сроки получить нужные разрешения и выйти на этап практической реализации проекта.

Планируется, что комплекс начнет работать в марте 2028 года. Это будет одна из крупнейших ферм в Подмосковье. Здесь будут выращивать крупный рогатый скот, производить мясо и молоко.

На площадке около 65 тысяч квадратных метров построят 20 зданий и сооружений. Запуск комплекса позволит создать более 153 рабочих мест для жителей городского округа Шаховская и близлежащих территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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