19 июля 2024, 17:44

Молочную ферму построят в Наро-Фоминске к 2027 году

Медиасток.рф
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Молочно-товарную ферму «Русский буйвол» откроют в Наро-Фоминске. Там создадут 37 рабочих мест. В проект инвестируют 1,9 миллиарда рублей.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на ферме будут содержать 1199 особей рогатого скота. Проектная мощность составит 11 тысяч тонн молока и 250 тонн мясной продукции в год.

Как отметили в Минимуществе региона, инвестор получил земельный участок для создания хозяйства без торгов. Там построят животноводческий комплекс на 700 голов с цехом переработки мяса и выпуска готовой продукции.

Предприятие выйдет на полную мощность в 2027 году.

«Животноводческий комплекс предполагает наличие отдельных выгульных площадок для раздельного содержания разновозрастных животных с подогреваемыми поилками, кормовые столы, навесы для содержания стельных коров и коров с телятами в холодное время года», - добавили в министерстве.

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Наро-Фоминск Сельское хозяйство
19 июля 2024, 17:48
Эстафету к годовщине Олимпийских игр 1980 года провели в Химках
Администрация Химки г.о.
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В школе «Лидер» в Химках провели спортивную эстафету с передачей олимпийского огня. Мероприятие приурочили к годовщине открытия Олимпийских игр-1980 в Москве.

Эстафета прошла в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«С самого раннего возраста нужно детям рассказывать о событиях, которые происходили в разные времена. Сегодня мы погрузились в мир 1980 года и провели свою эстафету с передачей олимпийского огня. Было очень здорово, ребятам тоже понравилось», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Кроме эстафеты, в этот день прошел конкурс рисунков главного символа Олимпиады в 1980 году - олимпийского мишки. Авторам лучших работ вручили медали.

«Этот турнир до сих пор вспоминается многими с чувством светлой ностальгии, которая передается даже тем, кто был рожден много лет спустя», - сказала депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

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Спортсмены Химки История
19 июля 2024, 17:46
Внутренняя отделка интерьера началась в роддоме в Химках
Администрация Химки г.о.
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Также специалисты уже начали обустраивать фасад и оборудовать инженерные сети. Заместитель главы городского округа Химки Анна Ватутина и главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов совместно с сотрудниками подрядной организации осмотрели объект и обсудили сроки завершения ремонта.

Специалисты уже устроили перегородки, отштукатурили стены и завершили стяжку полов. Ежедневно на объекте трудятся свыше 80 строителей.

«В настоящее время мы произвели комплекс отделочных работ. Начали красить стены, полностью завершили облицовку кафельной плиткой в санузлах и душевых, положили настил из керамогранита на техническом этаже. Также специалисты оборудуют вентиляционную систему здания. Работы идут в соответствии с утверждённым графиком», - рассказал инженер Иван Курганов.

Новое здание роддома будет соответствовать современным требованиям. Здесь появятся раздевалки для персонала, прачечная и другие необходимые помещения. Современное наркозное, операционное и диагностическое оборудование позволит качественно ухаживать за новорожденными.

«Сегодня оценил ход ремонтных работ. Рабочие провели инженерные работы и начали отделочные, а также приступили к фасадным. Открытия роддома с нетерпением ждут жители и весь медицинский персонал. Подрядчики обещают завершить работы до конца этого года», - сказал депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Капитальный ремонт роддома начался в прошлом году. Завершить работы планируют в конце года.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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Роддома Химки
19 июля 2024, 17:35
«Россети» увеличили мощность электроэнергии садоводам в Воскресенске
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«Россети Московский регион» увеличили мощность электросети в СНТ «Горьковец» в деревне Цибино Воскресенского городского округа. В результате модернизации мощность сети достигла 400 киловатт.

Вблизи деревни Петровское специалисты установили пункт трансформации 35/10 киловольт мощностью 4000 киловольт-ампер от воздушной линии «Бронницы-тяговая - Степановская», а также два пункта секционирования.

Обновили два фидера. На первом протянули провода воздушной линии 10 киловольт и установили пункт секционирования 10 киловольт. Пункт оснащен вакуумным выключателем, телеуправлением и выводом информации на диспетчерский пункт. На втором - установили пункт секционирования 10 киловольт, также оснащенный современным вакуумным выключателем, телеуправлением и передачей данных диспетчеру.

Затем нагрузку с фидеров перевели на новый пункт трансформации 35/10 киловольт.

Также энергетики отремонтировали участок линии 10 киловольт протяженностью 210 метров: пробурили закрытый переход под железной дорогой. Заменили существующую трансформаторную подстанцию с трансформатором 250 киловольт-ампер на новую с трансформатором увеличенной мощности 400 киловольт-ампер.

В итоге мощность энергопринимающих устройств товарищества «Горьковец» увеличили до 400 киловатт.

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Электричество Воскресенск
19 июля 2024, 17:22
Гастрономический фестиваль «Чайные традиции» пройдет в Дмитрове 21 июля
https://welcome.mosreg.ru/
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Гастрономический фестиваль «Чайные традиции» пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 21 июля. На нем проведут мастер-классы, розыгрыши призов и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль организуют совместно с Центром развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем».

Для гостей подготовят выставку-ярмарку изделий ручной работы, дегустацию авторских чаев, варенья и меда, мастер-классы, розыгрыш призов и лекции.

Дмитровский кремль - это частично сохранившаяся крепость XII века, которая раньше была резиденцией удельных князей города. На его территории работает музей-заповедник.

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Праздники Фестивали Дмитров

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