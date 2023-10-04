Молочную ферму на 600 коров модернизируют в Дмитрове в этом году

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«Мы уже порядка пяти тысяч тонн картофеля заложили. Также четыре тысячи тонн свеклы и столько же моркови собрали», - рассказал директор фирмы Станислав Миролюбов Сейчас работники фермы собрали половину урожая. На овощехранилище глава муниципалитета ознакомился с процессами переработки, фасовки и закладки на хранение овощей и картофеля.

На участках общей площадью около 17,5 тысячи квадратных метров создали овощной кластер. Он включает в себя хранилище, цех для переработки и фасовки и парк с тракторами и другой спецтехникой.

Параллельно дирекция «МосАгроФуд-Д» при поддержке регионального министерства сельского хозяйства восстанавливает заброшенные фермы бывшего Яхромского племенного предприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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